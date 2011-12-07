Следком изъял телефон погибшего студента колледжа, где учился Галявиев

Следователи изъяли телефон Даниила Андреева, бывшего студента колледжа ТИСБИ, который в мае прошлого года покончил жизнь самоубийством. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал собственный источник.

Мать парня Наталья Андреева ранее сообщила, что перед смертью ее сын вел себя так же, как и напавщий на гимназию № 175 в Казани Ильназ Галявиев, и называл себя «богом».

Телефон был изъят для продолжения следственных действий, рассказал источник «Казанских ведомостей».

Ранее глава Следкома РФ Алксандр Бастрыкин потребовал проверить — была ли связь между погибшим Андреевым и напавшим на казанскую гимназию. 11 мая 19-летний Галявиев ворвался в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь. Во время нападения погибли 9 человек, среди которых 7 детей, еще 23 получили различые травмы и ранения.

Как рассказала ранее Андреева в интервью «Казанским ведомостям» — за некоторое время до трагедии ее сын, как и Галявиев, начал вести себя агрессивно, стал называть родителей исключительно по имени. Когда напавшего на гимназию доставили в отдел полиции, он кричал, что он «бог» — соответствующее видео растиражировали СМИ. Андреева узнала в этих словах фразы своего погибшего сына — он тоже называл себя «богом».