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В Казани загорелся лесопарк Лебяжье

Возгорание не представляет угрозы для жителей.

На территории лесопарка Лебяжье в Казани зафиксировали возгорание леса. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте администрации Кировского и Московского районов.

Пожарная охрана выехала на место происшествия. Угрозы жилым территориям нет, отметили в публикации.

Ранее в Казани загорелся строящийся жилой комплекс на улице Чистопольская. Причиной пожара стало возгорание на складе с полиэтиленовыми трубами. Огонь удалось потушить, пострадавших нет. 

КВ
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