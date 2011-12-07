В Казани загорелся лесопарк Лебяжье

На территории лесопарка Лебяжье в Казани зафиксировали возгорание леса. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте администрации Кировского и Московского районов.

Пожарная охрана выехала на место происшествия. Угрозы жилым территориям нет, отметили в публикации.

Ранее в Казани загорелся строящийся жилой комплекс на улице Чистопольская. Причиной пожара стало возгорание на складе с полиэтиленовыми трубами. Огонь удалось потушить, пострадавших нет.