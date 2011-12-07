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Врачи надеются на полное выздоровление мальчика, попавшего в реанимацию ДРКБ после нападения собак в Казани

Мама пострадавшего мальчика рассказала, как он защищался от собак

Ландыш — мама пострадавшего в Осиново мальчика Олега, рассказала в полдень 30 апреля сельчанам о его состоянии. По ее словам, все органы целы, мозг не поврежден. У ребенка ясное сознание. Три раза уже сделали переливание крови. Врачи надеются на его полное выздоровление. В дальнейшем с ребенком будут работать психологи. Олег смог сгруппироваться, сжаться в комок, поэтому пострадала голова.

Мама поблагодарила всех родителей и учителей за отзывчивость и оказанную финансовую помощь.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мальчик, попавший в реанимацию ДРКБ после нападения собак в Казани, начал самостоятельно дышать.

КВ
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