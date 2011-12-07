Казанец взял в аренду два электросамоката и две экшн-камеры и скрылся

В Казани полицейские расследуют два уголовных дела, возбужденных по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

28 мая в полицию обратились два индивидуальных предпринимателя. Один из них рассказал, что в апреле сдал в долгосрочную аренду два электросамоката, но в установленный срок молодой человек имущество не вернул. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Второй заявитель рассказал, что казанец взял на прокат ноутбук, две экшн-камеры и крепление для головы. Здесь стоимость похищенной техники составила порядка 134 тыс. рублей.

Оперативники нашли и задержали подозреваемого. Молодой человек вину свою признал. Похищенные самокаты были изъяты, а вот другое имущество пока находится в розыске.