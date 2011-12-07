Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Извещаетель в Зеленодольске спас жизнь 12-летней девочки от пожара

Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

В Зеленодольске в одноэтажном доме сработал автономный дымовой пожарный извещатель. Благодаря сигнализации из дома эвакуировались пять человек, в том числе 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В момент возникновения пожара люди спали. В результате сгорели вещи и мебель в зале и коридоре на площади 40 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани в подвале дома на Меридианной произошло задымление.

КВ
Лента новостей