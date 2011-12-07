Извещаетель в Зеленодольске спас жизнь 12-летней девочки от пожара

В Зеленодольске в одноэтажном доме сработал автономный дымовой пожарный извещатель. Благодаря сигнализации из дома эвакуировались пять человек, в том числе 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В момент возникновения пожара люди спали. В результате сгорели вещи и мебель в зале и коридоре на площади 40 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани в подвале дома на Меридианной произошло задымление.