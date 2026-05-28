Информатику на ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане выбрали почти 24 тысячи школьников

В республике растет интерес к технологическим дисциплинам. По данным Минцифры РТ, в этом году экзамены по информатике будут сдавать 23,7 тыс. учеников. Из них 20,1 тыс. — девятиклассники, еще 3,6 тыс. — выпускники 11-х классов.

Среди одиннадцатиклассников информатика оказалась четвертой по популярности. Ее выбрали 22% от всех участников ЕГЭ в Татарстане. Чаще сдают только обязательные русский язык и математику, а также географию.

В ведомстве отметили, что устойчивый интерес к ИТ-специальностям внушает оптимизм: «Уверены, среди нынешних выпускников много талантливых ребят, которые в будущем станут программистами, инженерами, робототехниками».

Подготовку кадров в республике ведут 11 вузов (включая КФУ, КНИТУ-КАИ, Университет Иннополис) и 30 колледжей. В прошлом году вузы выпустили более 2,8 тыс. ИТ-специалистов, учреждения среднего звена — 829 человек. Например, Казанский техникум информационных технологий и связи в 2025-м выпустил 374 специалиста (99% с красным дипломом) и возглавил рейтинг лучших колледжей Казани. Основная волна ЕГЭ стартует 1 июня.