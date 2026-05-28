В двух селах Высокогорского района РТ построят очистные сооружения за 448 млн рублей

«Главинвестстрой РТ» разместил госконтракт на возведение очистных объектов в Татарстане. Общая стоимость двух проектов приближается к миллиарду рублей. В частности, в селах Чепчуги и Куркачи Высокогорского района планируется построить очистные сооружения с сетями за 448 миллионов рублей. Еще 434 миллиона рублей выделено на биологические очистные в поселке городского типа Уруссу Ютазинского района.

Средства на оба объекта поступят из бюджета республики. Подрядчику предстоит завершить все работы до 1 декабря 2026 года, то есть в течение полугода. В состав биологических очистных в Уруссу войдут административно-бытовой корпус, модульная канализационная насосная станция, наружные сети и вспомогательные сооружения.