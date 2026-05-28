Юнармейцы Татарстана готовятся к окружному этапу «Гвардейца»

В районах Татарстана завершился первый, отборочный этап военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец». Итоги подвели в Министерстве образования и науки республики.

Участников для регионального этапа определяли по результатам всероссийских и республиканских соревнований, конкурсов по допризывной подготовке, итогам обязательных пятидневных учебных сборов, военно-патриотических слетов и спартакиад, а также регионального слета «Пост № 1 Республики Татарстан» и выполнения нормативов «Юнармейского норматива».

Теперь на региональный этап пригласили школьников 9–10 классов из восьми муниципальных районов республики. Именно из них сформируют сборную Татарстана, которая отправится на окружные соревнования ПФО.

Региональный этап планируют провести на базе Казанского государственного аграрного университета.

Главные цели сборов «Гвардеец» — патриотическое воспитание молодежи, получение начальных военных знаний и подготовка к службе в армии. В проекте традиционно участвуют школьники, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов, которые в будущем собираются поступать в ведомственные учебные заведения Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и МЧС России.