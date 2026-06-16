Из Казани в Анталью добавят рейсы на летний сезон

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала расширение маршрутной сети в Турцию на период пикового летнего спроса. Из Казани в Анталью будут выполняться дополнительные рейсы — с конца июня до начала октября, дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

Увеличение частоты полетов связано с традиционным ростом туристического потока. Помимо столицы Татарстана, дополнительные самолеты в этом направлении появятся из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Также расширяется программа из Москвы — пассажиры смогут чаще летать в Бодрум, Даламан и Анталью.

Всего перевозчик планирует добавить более 105,1 тысячи кресел. На линии задействуют лайнеры Airbus A320, Boeing 737 и Airbus A321 с двухклассной компоновкой салона.