Из Казани в Анталью добавят рейсы на летний сезон

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Город
16 июня 2026  12:48

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала расширение маршрутной сети в Турцию на период пикового летнего спроса. Из Казани в Анталью будут выполняться дополнительные рейсы — с конца июня до начала октября, дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

Увеличение частоты полетов связано с традиционным ростом туристического потока. Помимо столицы Татарстана, дополнительные самолеты в этом направлении появятся из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Также расширяется программа из Москвы — пассажиры смогут чаще летать в Бодрум, Даламан и Анталью.

Всего перевозчик планирует добавить более 105,1 тысячи кресел. На линии задействуют лайнеры Airbus A320, Boeing 737 и Airbus A321 с двухклассной компоновкой салона.

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