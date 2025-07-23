Из-за ливня в Зеленодольске три автомобиля провалились под землю на парковке

В результате обильных дождей на территории индустриального парка «Зеленодольск» произошёл локальный обвал грунта на парковочной площадке логистического комплекса компании Wildberries . Инцидент произошёл 23 июля и затронул три автомобиля, сообщили в администрации Зеленодольского муниципального района.

Как уточнил глава города Михаил Афанасьев в своём Telegram-канале, пострадавших в результате происшествия нет — никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Синоптики зафиксировали в эти сутки в регионе сильные ливни с грозами и порывами ветра до 20 м/с , что могло спровоцировать не только обвал, но и другие последствия. Ранее в республике введен режим штормового предупреждения.