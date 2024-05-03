Износ казанских сетей идет по нарастающей

Докладчик начал с позитивных новостей: программа догазификации в черте города реализуется успешно. Так, из имеющихся 4651 заявки заключили 1243 договора.

Но когда Гиниятуллин перешел к теме ЖКХ, тон его сменился на более суровый и озабоченный. Исходя из приведенных спикером цифр, можно предположить, что для приведения в нормативное состояние всех городских сетей и используемого коммунальщиками оборудования, Казани требуется «всего ничего» - 142 млрд рублей. Из них на сети водоснабжения и водоотведения - львиная доля, или 127 млрд, а на сети теплоснабжения - не менее 15 млрд. Опытные в таких делах люди говорят, что эта сумма со временем может увеличиться, ибо все дорожает со сверхсветовой скоростью.

Сравнение вышеприведенных цифр с реальным положением дел может показаться особо впечатлительным горожанам катастрофическим: если брать ближайшие пару лет, то на модернизацию коммунальной инфраструктуры Казани выделено… 2,5 млрд рублей.

Заменяют не более 2,5% в год

Гиниятуллин привел и показатели износа различных сетей. Согласно его данным, сети казанского «Водоканала» изношены на 79%, «Казэнерго» - на 59%, а Казанских тепловых сетей - на 45%.

А заменяют из них не более чем 2,5% в год. К примеру, за текущий год собираются реконструировать 21 км сетей водоснабжения и водоотведения и 42 км тепловых сетей. Плюс в этом году наконец-то планируется завершить реконструкцию 3-го Северного коллектора канализации протяженностью 1,5 км. «Расчетный показатель обновления сетей при ежегодной замене до 7% их протяженности не достигается. В результате износ нарастает», - сокрушался докладчик. Это при том, что за последние пять лет «Водоканал» инвестировал в инфраструктуру 7,5 млрд рублей, «Казэнерго» - почти миллиард. А филиал «Тат­энерго» - «Казанские тепловые сети» тратит на модернизацию до 2 млрд рублей, но уже в год.

А если взять 97 жилых массивов в пригородах Казани, то и здесь, мягко говоря, есть определенные проблемы. В частном секторе сейчас проживает около 160 тыс. человек. И все они тоже не прочь побаловать себя благами цивилизации. И если с газом и электричеством тут ситуация более-менее приемлемая, то с водой большие трудности. Для стабильного водоснабжения казанских поселков нужно порядка 7 млрд рублей. А «Водоканал» выделяет на это лишь 100 млн рублей в год.

Каков же выход из этой непростой ситуации? Видимо, только один - ждать помощи от федерального правительства. Тем более что в этом году столица Татарстана принимает глобальное мероприятие - саммит БРИКС.

А мэр Казани Ильсур Метшин попросил своих подчиненных поднапрячься: «Прошу исполнительный комитет, депутатский корпус серьезно проработать данный вопрос. В преддверии мероприятий мирового масштаба мы продолжим реализацию инвестиционных программ по модернизации инженерных сетей города».

На капремонт одного дома - 7,5 млн рублей

Между тем Гиниятуллин сообщил, что в рамках реализации программы капитального ремонта в 2024 году должны отремонтировать 180 многоквартирных домов. Для сравнения, в прошлом году было отремонтировано 207 МКД. А 63 аварийных дома, которые уже мало пригодны для жизни, расселят. В 2023 году всего на капремонт потратили 2,4 млрд рублей. В среднем на один дом приходится по 7,5 млн рублей.

При этом Метшин отметил, несмотря на то что «мы существенно улучшили состояние жилищного фонда, количество обращений жителей не уменьшается». И, сюрприз, большинство жалоб связано с качеством работы управляющих компаний. По статистике, почти пять тысяч домов находятся в управлении 134 УК. «Хотел бы обратиться к руководителям УК и напомнить, что вы подконтрольны населению и работа вполсилы недопустима», - пожурил управляющие жилым фондом организации градоначальник.

Уже в следующем докладе директор службы технического контроля за ЖКХ Олег Калимов раскрыл, что значительная часть из предусмотренной на капремонт суммы - а именно около 40% - приходится на замену лифтов. Замглавы исполкома Казани отметил, несмотря на дороговизну, в Казани продолжается замена лифтов. Только в прошлом году заменены 152 лифта в 54 домах, а за последние три года - 457.

Вся надежда на новый полигон

Коснулся Гиниятуллин и темы накопления бытовых отходов. «В городе есть два полигона ТКО: один действующий в Московском районе на ул. Химической, второй - на Мамадышском тракте - находится на стадии ввода в эксплуатацию. Также работают две мусороперегрузочные станции - на ул. Родины и ул. Васильченко с линией глубокой сортировки отходов», - доложил он. По плану в этом году должны быть созданы 163 новые контейнерные площадки. Также планируется установить 1,2 тыс. емкостей для раздельного накопления отходов. ТКО собираются почти на 2,5 тыс. контейнерных площадок в МКД и 420 в ИЖС. Ежедневно вывозится 1,6 тонны отходов. На Химической полигон уже переполнен или, как выразился Гиниятуллин, к июню должен выработать свой ресурс. К тому же туда свозят мусор из соседних районов. Вся надежда на новый полигон «Восточный».

Когда наступило время вопросов из зала, депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов поднял тему, которая очень актуальна, во всяком случае, для северной части города. Именно там жители периодически чувствуют неприятные запахи. Гиниятуллин ответил, что «источник зловония до конца не определен. Потенциальных источников запахов - промышленных и сельскохозяйственных предприятий - в том районе хватает. Там есть дезодорирующая установка, которая распыляет в воздух специальный дезодорант, чтобы зловония не было». А затем добавил: «Регулярно бываю на полигоне, критических запахов там не слышно». А ведь когда неприятный запах достигнет такого уровня, что его будет слышно круглые сутки, ситуацию уже поздно будет исправлять.