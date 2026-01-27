Как коммунальные сети Казани пережили крещенские морозы?

Как сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков, с начала этого года на сетях водоснабжения города был зафиксирован 61 инцидент. Спикер отметил, что этот показатель соответствует среднему уровню аварийности за аналогичные периоды прошлых лет.

Также Абдулхаков отметил, что 50% от всех наблюдаемых нештатных ситуаций были ликвидированы без полного отключения водоснабжения. В тех случаях, когда отключения были неизбежны, сроки проведения восстановительных работ не превысили установленные нормативы. Информацию об этих нормах руководитель «Водоканала» не озвучил.

Он же коснулся в своем докладе и наиболее масштабных происшествий. Первая крупная авария произошла 8 января на улице Четаева, где потребовался ремонт водопровода диаметром 400 мм, построенного в 1990 году. Работы осложнились из-за припаркованных на месте аварии автомобилей. И только к 11 января был обеспечен полный доступ. Водоснабжение отключали на 20 часов, то есть строго на время ремонта.

Вторая серьезная авария случилась 19 января на проспекте Победы. Здесь поврежденным оказался участок магистрали диаметром 600 мм, введенный в эксплуатацию еще в 1976 году. Вода разлилась на проезжую часть.

Бригады работали непрерывно, и к 2 часам ночи 20 января аварию ликвидировали. Восемь многоквартирных домов и два административных здания были без воды 12 часов.

Но не все отключения были вызваны износом коммуникаций. 18 января сторонняя организация повредила пожарный гидрант на Дубравной, что потребовало отключения воды в 23 домах. Сотрудники «Водоканала» оперативно отреагировали: отвели воду через ливневку и ликвидировали подтопление к 4.00 следующего дня.

Абдулхаков доложил, что на устранение аварий ежедневно привлекается более 20 бригад со специальной техникой, семь из которых работают в круглосуточном режиме. Помимо ликвидации порывов бригады занимаются очисткой дорог от наледи и обработкой территорий противогололедными материалами. Во время отключений жителям по заявкам доставлялась питьевая вода автоцистернами.

Есть и положительная динамика: с 1 января было устранено 995 засоров, что на 76 меньше, чем годом ранее.

Как заявил мэр Казани Ильсур Метшин, крещенские морозы стали серьезным испытанием для инженерных систем не только столицы, но и других городов. «В целом городское хозяйство нормально справляется с низкими температурами, но был порыв тепловода на улице Вишневского. Не выдержала труба повышения температуры теплоносителя», - прокомментировал градоначальник. Он рассказал, что вовремя переключили обогрев пострадавших домов на резервную схему, расположенную в Азино. В результате ни один дом не остался без тепла. Во всяком случае, не настолько долго, чтобы их жители это почувствовали.

Мэр также обратил внимание на пусть небольшое, но последовательное снижение количества аварий, и это с учетом изношенности инфраструктуры. «Важно, конечно, что федеральная, республиканская программа коммунальной инфраструктуры стартовала. Водоводы, как вы говорите, 1976 года - ровно 50 лет. Поэтому держимся», - сказал Метшин.