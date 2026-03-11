УНИКС намерен подписать еще одного легионера

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович сообщил, что казанский клуб намерен подписать до плей-офф еще одного легионера. Он подчеркнул, что рынок не богат на свободных легионеров, но селекционная работа в этом направлении ведется.

– Да, мы планируем подписать еще игрока. Сейчас у нас пять легионеров, по лимиту мы можем добавить еще одного. Клуб ищет усиление, но на рынке мало свободных агентов, так что еще нужно поработать, – приводит слова Перасовича пресс-служба казанцев.

Сейчас в активе УНИКСа пять иностранцев: центровые Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм, форвард Тайрон Брюэр, разыгрывающий Пэрис Ли и защитник Си Джей Брайс.