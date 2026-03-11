Срок льготной парковки для электромобилей в Казани ограничили двумя годами

11 марта 2026  12:56

Срок действия разрешения на льготную парковку теперь ограничен двумя годами. Ранее автомобили включались в реестр бессрочно, сообщили в мэрии.

По истечении двух лет машина автоматически исключается из списка. Чтобы сохранить льготу, владелец должен заново подать заявление с документами. Для уже зарегистрированных авто отсчёт начался с 20 февраля.

Электромобили по‑прежнему могут бесплатно парковаться на муниципальных стоянках (кроме мест для инвалидов). Всего в Казани насчитывается более тысячи таких машин.

