Срок льготной парковки для электромобилей в Казани ограничили двумя годами

Срок действия разрешения на льготную парковку теперь ограничен двумя годами. Ранее автомобили включались в реестр бессрочно, сообщили в мэрии.

По истечении двух лет машина автоматически исключается из списка. Чтобы сохранить льготу, владелец должен заново подать заявление с документами. Для уже зарегистрированных авто отсчёт начался с 20 февраля.

Электромобили по‑прежнему могут бесплатно парковаться на муниципальных стоянках (кроме мест для инвалидов). Всего в Казани насчитывается более тысячи таких машин.