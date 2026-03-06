Казань готовится к возрождению традиции Дня смеха: анонсирован фестиваль юмора

6 марта 2026  18:16

1 апреля в столице Татарстана пройдёт «Чак-Чак шоу», которое положит начало подготовке к Большому фестивалю юмора в 2027 году. Мероприятие состоится в КФУ и представит ключевые направления будущего праздника.

Фестиваль объединит музыку, КВН, скетчи, карикатуру, кино и студенческие миниатюры. К разработке концепции привлечены редактор КВН Михаил Марфин, креативный продюсер Ильхам Рысаев, директор клуба КВН РТ Рамиль Агдеев, музыкант Антон Салакаев, стендап-комик Сирень Байрамов и заслуженный работник культуры РТ Владимир Бибишев.

По словам Марфина, идея сделать Казань центром юмора обсуждалась несколько лет и наконец обрела форму благодаря поддержке творческого объединения АМИК. Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет точкой роста для студенческих инициатив и привлечёт туристов.

Антон Салакаев напомнил, что в 90-е годы Казань славилась масштабными празднованиями Дня смеха — с шествиями и уличными площадками. Традиция была утрачена, но организаторы намерены её вернуть.

1 апреля перед УНИКСом развернётся бесплатное уличное шоу. В программе: выступления музыкантов, КВН, конкурсы на лучшую ЮмАрину и персонаж анекдота, выставка карикатур и пресс-конференция в формате кавээновской разминки.

