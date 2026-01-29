Казань ищет выход из мусорного кризиса

Казань ежегодно производит все больше отходов, что ставит перед городом серьезную экологическую и инфраструктурную проблему. Динамика, представленная генеральным директором УК «ПЖКХ» Евгением Чекашовым, немножко пугает: если за 2023 год из Казани было вывезено 7,38 млн кубометров твердых коммунальных отходов, то по итогам 2025 года этот показатель достиг уже 8,2 млн кубометров. А прирост отходов за прошлый год составил 10%.

Чтобы слушатели доклада на «деловом понедельнике» в мэрии могли наглядно представить эти объемы, спикер привел яркое сравнение: «В позапрошлом году мы с вами представляли, что этот мусор бы покрыл весь Вахитовский район на полметра в высоту. А в прошлом году мусор завалил бы еще и Московский район».

Несмотря на ежедневную работу перегрузочной станции, где десятки сотрудников практически вручную разгребают сотни тонн отходов, не сказать, что система отлично справляется с сортировкой. На переработку отправляется лишь 12% от всего объема ТКО. А остальное продолжает путь на полигон «Восточный», благодаря чему он стремительно приближается к своей предельной вместимости.

Полигон неминуемо заполняется

Проектная емкость полигона «Восточный» составляет 1,607 млн тонн, на данный момент он заполнен примерно на треть. Но не спешите радоваться этому обстоятельству. По прогнозам, озвученным Чекашовым, при текущих темпах накопления мусора его лимит будет исчерпан всего через два года. «Поэтому совместно с городом мы работаем над тем, чтобы получить в аренду участок под строительство третьей карты близ действующего», - напомнил руководитель УК «ПЖКХ».

Если эти планы реализуются, уже в текущем году могут быть внесены изменения в территориальную схему и инвестиционную программу для начала проектирования нового объекта. Однако основная сложность заключается не только в увеличении площадей.

Казань в роли мусорного заложника

Ключевая проблема, как подчеркнул Чекашов, в том, что казанский полигон обслуживает не только наш город, но и всю Казанскую агломерацию, то есть соседние районы - Зеленодольск, Высокую Гору, Пестрецы и Лаишево, у которых нет своих полигонов ТКО. «Они либо отработали срок, либо этим вообще не занимались. По большому счету мы стали заложниками того, что эту работу делали с большими нормативами и вовремя», - доложил Чекашов мэру Казани Ильсуру Метшину.

Нужно решение на уровне республики

И мэр незамедлительно отреагировал на высказанный тезис, согласившись, что экологическая нагрузка на столицу Татарстана слишком велика. «Казани хватает и своего мусора», - отметил градоначальник. Он уклончиво обозначил свою позицию следующим образом: сложившаяся ситуация требует серьезного обсуждения на более высоком уровне. «Мы «инициативно наказаны», потому что постоянно разбирались в этом вопросе. Наши полигоны соответствуют всем стандартам, но мы их делали не для того, чтобы к нам везли отходы из Лаишева, тем более Зеленодольск - огромный район, Пестрецы, Высокая Гора», - заявил Метшин.

В ходе совещания были предложены следующие срочные меры. Во-первых, расширение мощностей - ускорение проекта по строительству новой карты полигона. Во-вторых, увеличение доли переработки - развитие системы сортировки и внедрение раздельного сбора отходов для снижения объема захоронений. В-третьих, межмуниципальный диалог - поиск справедливого решения по распределению нагрузки совместно с соседними районами с возможностью создания у них современных объектов обработки отходов.