Казань станет пилотной площадкой для тестирования сетей 5G

В Минцифры сегодня прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече было озвучено, что в нескольких российских городах планируется опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами.

Российские базовые станции будут установлены в Казани. Также пилотный проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Два года назад говорилось о том, что 5G хотят попробовать запустить на территории Казанского Кремля, но идею пока приостановили.