Казань станет пилотной площадкой для тестирования сетей 5G

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Город
29 марта 2024  16:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Минцифры сегодня прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече было озвучено, что в нескольких российских городах планируется опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами.

Российские базовые станции будут установлены в Казани. Также пилотный проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Два года назад говорилось о том, что 5G хотят попробовать запустить на территории Казанского Кремля, но идею пока приостановили. 

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Казань станет пилотной площадкой для тестирования сетей 5G
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