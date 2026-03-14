Казань вошла в число лучших городов России по работе с бездомными животными

14 марта 2026  17:43

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Елена Шаройкина в интервью ТАСС отметила столицу Татарстана среди населённых пунктов, где налажена эффективная система отлова и пристройства бездомных собак и кошек. По её словам, благополучная ситуация также фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове и Вологде.

Эти регионы начали системную работу ещё до принятия федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Там, по словам Шаройкиной, выстроена последовательная политика при поддержке властей, которые не поддаются на провокации и не допускают жестокости.

Сложнее ситуация складывается в Астраханской области, где, по данным общественницы, были коррупционные скандалы. В целом по стране картина неравномерная — соседние регионы с похожими условиями могут сильно отличаться по уровню напряжённости. Однако там, где власть последовательно решает вопросы без «пустозвонства» и уничтожения животных, количество жалоб ниже даже при высокой плотности бездомных особей.

Казань вошла в число лучших городов России по работе с бездомными животными
