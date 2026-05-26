В казанском Доме Ушковой приступили к экстренным противоаварийным работам

В столице Татарстана стартовали противоаварийные мероприятия в знаменитом Доме Ушковой — объекте культурного наследия федерального значения. Соответствующее разрешение выдано лицензированной организации, сообщили в Комитете РТ по охране ОКН.

На первом этапе специалисты провели детальное обследование фундамента, стен, кровли и интерьеров, зафиксировав все имеющиеся дефекты. Выяснилось, что часть конструкций находится в аварийном состоянии, поэтому проведение неотложных работ признано крайне необходимой мерой.

Рабочие укрепят основания фундаментов, выполнят отсечную гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды, а также частично заменят кровлю. После этого начнется полноценная реставрация, в ходе которой сохранят и восстановят уникальные интерьеры (включая грот и паркетный зал), приспособив здание для современного использования. Дом останется открытым для горожан и гостей.

«Дом Ушковой — жемчужина Казани. Противоаварийные работы — это первый и самый срочный шаг. Наша задача — не просто спасти здание, но и вернуть его людям», — подчеркнул глава комитета Иван Гущин. У объекта есть инвестор, заинтересованный в сохранении исторического наследия. Проект приспособления пока разрабатывается.