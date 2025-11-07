Казань вошла в топ-5 городов России для путешествий с детьми в ноябре

7 ноября 2025  08:47

Столица Татарстана подтвердила свой статус одного из самых привлекательных направлений для семейного туризма. По данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань заняла четвертое место в рейтинге популярности у россиян, планирующих отпуск с детьми в ноябре 2025 года, уступив только Санкт-Петербургу, Сочи и Москве.

На долю казанского направления пришлось 4% от всех ноябрьских бронирований, совершаемых путешественниками с детьми. Популярность таких поездок в этом месяце демонстрирует рост: по сравнению с ноябрем прошлого года спрос вырос на 10%.

Теплая погода, установившаяся в этом году в ноябре, создает комфортные условия для знакомства с достопримечательностями города. Средняя стоимость проживания для семьи в Казани составляет 4928 рублей за ночь, а типичная продолжительность такой познавательной поездки — три дня. Этого времени достаточно, чтобы посетить Казанский Кремль, прогуляться по историческому центру и посетить современные интерактивные музеи, пользующиеся большой популярностью у юных туристов.

Вместе с Казанью в пятерку лидеров рейтинга вошли Санкт-Петербург (12% бронирований), Сочи и Москва (по 8%).

