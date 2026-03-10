В Советском районе Казани отремонтируют шесть дорожных участков

На портале госзакупок опубликован тендер на обновление почти девяти километров дорожного полотна. Работы профинансируют из бюджета Татарстана, завершить их планируется до 19 ноября.

Основной объект – Сибирский тракт, где приведут в порядок более 4,5 километра дороги. Это почти половина всего объема ремонта. Второй по протяжённости участок – улица Журналистов (1,8 км), от Халитова до Сибирского тракта.

Также в перечень вошли: