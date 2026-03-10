В Советском районе Казани отремонтируют шесть дорожных участков

10 марта 2026  00:12

На портале госзакупок опубликован тендер на обновление почти девяти километров дорожного полотна. Работы профинансируют из бюджета Татарстана, завершить их планируется до 19 ноября.

Основной объект – Сибирский тракт, где приведут в порядок более 4,5 километра дороги. Это почти половина всего объема ремонта. Второй по протяжённости участок – улица Журналистов (1,8 км), от Халитова до Сибирского тракта.

Также в перечень вошли:

  •     Дорожный переулок,
  •     улица Карбышева,
  •     проезд от Современников до Германа Одноценова,
  •     улица Советская в Дербышках.
