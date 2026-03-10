В Татарстане 10 марта ожидаются морозы до -20, но с тенденцией к потеплению

Синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют в республике последний по-настоящему холодный день перед приходом тепла. Утром столбики термометров покажут -15…-20 градусов, при этом ночью местами фиксировали до -34.

Днём температура поднимется до -6…-11, на востоке региона будет чуть холоднее — до -12…-16. В отдельных районах возможен небольшой снег и слабая метель. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-западный, порывы до 14 м/с.

На дорогах по-прежнему гололедица. Водителей призывают к осторожности.