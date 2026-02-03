Казань замело и засыпало, но город справляется

Сразу два заместителя руководителя исполкома Казани - Игорь Куляжев и Искандер Гиниятуллин - отчитались на вчерашнем «деловом понедельнике» о борьбе с засыпавшим город снегом. Тема для большого города очень актуальная.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Хотя вчера выглянуло солнышко, до этого начиная со среды городские улицы, дворы, парки и скверы засыпало и заметало снегом. За пять дней в Казани выпало 70% месячной нормы осадков.

Поэтому в 18.00 прошедшей пятницы мэрией был объявлен план «Буран». В субботу, к примеру, на очистку дорог и тротуаров вышли 1353 единицы спецтехники и 689 дорожных рабочих. Это рекордное количество за последние годы. До сих пор используются не только комбинированные дорожные машины с тракторными щетками, но и другие средства механизации, например устройства для разметания снега.

По оценкам специалистов, только на дороги первой категории выпало более 1,1 млн тонн снега. Снегоплавильные пункты работают с двукратной перегрузкой. За январь было вывезено 474 тыс. тонн снега - это вдвое больше, чем за пять месяцев прошлогоднего снежного сезона с ноября по март.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что дорожные службы работают на пределе возможностей. Хорошо, что снегопад на время прекратился. «Мы задействовали все имеющиеся резервы, привлекая технику предприятий и организаций в рамках плана «Буран». Работа ведется в круглосуточном режиме. Работы впереди еще много, но уже на данном этапе я хочу поблагодарить наши предприятия и МУПы. Они работают круглосуточно, сотрудники буквально не уходят домой. Важно отметить и помощь горожан: во дворах работают волонтеры, люди сами выходят с лопатами и помогают в расчистке», - добавил мэр.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

В очередной раз казанских автомобилистов призвали в дни снегопадов не пользоваться личным автотранспортом без крайней необходимости и не бросать его на проезжей части. Занятия в школах временно перевели на дистант.

Дороги общего пользования расчистили достаточно оперативно. Большие проблемы возникли (и до сих пор не решены) во многих дворах. Жители жалуются, что по придомовой территории невозможно проехать, машины вязнут в снегу. По данным комитета ЖКХ исполкома, на очистке дворовых территорий УК и ТСЖ задействовали 156 единиц техники - это в два раза больше среднестатистического показателя. Также здесь трудились, не покладая лопат, 1047 дворников.

Там, куда не может подъехать крупная техника, на помощь приходят местные жители. Гиниятуллин в своем докладе отдельно похвалил жителей улиц Голубятникова, Челюскина, Братьев Касимовых, Зорге и некоторых других, которые активно помогали дворникам и снегоуборочной технике.

Также на совещании было отмечено, что, несмотря на сложные погодные условия, транспортного коллапса в городе удалось избежать: «Город движется», - заявил Метшин. Помогло и метро, здесь запустили дополнительный поезд.

​​​​​Фото: Фарит Муратов

Кстати, глава города объявил о продлении действия оперативного плана «Буран» до среды. Это решение принято в связи с необходимостью очистить город от последствий залповых снегопадов.

«Сейчас проезжая часть сужена, зафиксировано большое скопление снега во внутриквартальных проездах и на территориях социальных объектов. Нам важно максимально эффективно использовать технику сейчас, чтобы снежные массы не превратились в ледяную корку», - подчеркнул Метшин.

Сегодня школы города продолжат работать в дистанционном режиме, в детских садах будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители не могут остаться дома. Решение по формату обучения на среду будет принято в течение сегодняшнего дня.