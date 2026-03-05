В Татарстане стартует муниципальный этап «Зарницы 2.0»: участников бонусы при поступлении

С 15 марта по 12 апреля в республике пройдут муниципальные этапы третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». О подробностях на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» генерал-майор Александр Бородин.

Кто участвует и как пройдёт отбор

В республике сегодня насчитывается 72 226 юнармейцев. Вместе с «Движением первых» они участвуют в проекте. На муниципальный уровень выходят только победители школьного этапа — наиболее подготовленные и мотивированные команды. Сам этап пройдёт в формате районных фестивалей с участием школьников, педагогов и наставников. Организаторы считают, что такой подход объединяет образовательное сообщество и создаёт атмосферу командного духа.

Что ждёт участников

Для младшей возрастной категории программа включает основы военно-патриотической подготовки: строевую выучку, командные задания и оказание первой помощи. Средние и старшие группы будут соревноваться по расширенному списку дисциплин. Для них усложнят военизированную эстафету и добавят военно-прикладные испытания.

Следующие этапы

Зональный этап пройдёт с 15 по 30 апреля в Казани и Елабуге. Там встретятся команды из разных муниципалитетов, и станет ясно, кто выйдет в финал.

Плюсы для участников

Бородин напомнил, что юнармейцы могут получить знаки отличия первой, второй и третьей степени. Баллы, набранные в соревнованиях, учитываются при поступлении в военные училища и дают преимущества при конкурсном отборе. «Система позволяет участникам проявить себя как в командной работе, так и в личном зачёте, получить практические навыки и опыт», — подчеркнул он.

«Зарница 2.0» проходит в Татарстане как масштабный проект с участием школьников всех муниципальных образований.