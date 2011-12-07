Теплицы «устают» за лето

Все перечисленные явления в большей или меньшей степени характерны для теплиц, которыми обзавелись многие огородники-любители. Сейчас, когда урожай в закрытом грунте уже убран, самое время оценить состояние сооружений и подготовить их к зиме.ВСЕ ЛИШНЕЕ - ВОН! Следует выдернуть с корнями стебли и плети. Если по окончании сезона растения были абсолютно здоровы, их можно отправить в компостную кучу, но лучше не рисковать и весь растительный мусор вынести, сжечь или закопать поглубже.МОЕМ, ПРОТИРАЕМ. Если теплица покрыта пленкой, ее снимают до наступления холодов. Очищают от грязи, используя мыльный раствор, затем обрабатывают 5-процентным раствором медного купороса, просушивают, аккуратно складывают и отправляют на хранение в сухое темное место.Стекла и поликарбонат тщательно промывают снаружи и внутри, дезинфицируют раствором марганцовки. Поврежденные или разбитые стекла заменяют.Деревянные каркасы, стеллажи, емкости для рассады и садовый инвентарь обрабатывают раствором медного купороса той же концентрации. Металлические и ПВХ конструкции промывают кипятком с уксусом или керосином.ПОЧВА. В течение четырех лет достаточно перекапывать землю на штык лопаты. Раз в пять лет специалисты рекомендуют перемещать каркас в другое место или полностью менять грунт. Ну, хотя бы снимать верхний слой почвы (эту землю можно использовать на открытых грядках или подсыпать к деревьям) и уложить новый плодородный.Иногда советуют пропаривать или прожаривать отработавший свое грунт. То, что это процесс трудоемкий, вряд ли остановит особо старательных огородников. Но таким образом можно погубить все живое, находящееся в субстрате. Придется искусственно при помощи биопрепаратов заселять почву полезными микроорганизмами и специально подселять дождевых червей.Иногда землю обеззараживают фунгицидами. Да, дезинфекция почвы при помощи оксида меди, коллоидной серы, свежегашеной и негашеной извести действенна, но может причинить вред здоровью, так как эти препараты очень токсичны. Безопасны и достаточно эффективны биопрепараты: «Фитоцид», «Триходермин», «Гаупсин», «Пентафаг», «Фитоспорин». Народные способы обработки настойкой чеснока, табака, горчицы, зольным раствором или хвойным экстрактом вреда почве не причинят, но и особой пользы не принесут.Оздоровить землю в теплице можно при помощи микробиологических препаратов, таких как «Байкал ЭМ-1» и «Алирин-Б». Они увеличивают видовое разнообразие почвенных микроорганизмов, подавляют развитие патогенных, снимают почвенное утомление, что особенно важно для бессменных культур.Затем на грядах делают канавы глубиной 15 - 20 см, куда укладывают перегной или навоз (только для огуречной гряды). Не повредят древесная зола и минеральные удобрения: сульфат калия и суперфосфат из расчета 25 - 30 г и 20 г на квадратный метр.Все это закрывают землей (холмиком) и оставляют до конца зимы. Зимой засыпают снегом, а весной, когда он растает, разравнивают и высевают сидераты.ГАЗОВАЯ АТАКА. Самый эффективный и простой способ обеззараживания парников и теплиц - окуривание серными шашками. Дым, выделяемый при тлении, проникает во все уголки и уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, очищает деревянные и любые другие поверхности от грибка, плесени и гнили, обеззараживает и подсушивает помещения, поглощая влагу из воздуха, уничтожает насекомых-вредителей и их личинки, отпугивает крыс и мышей.Строго говоря, серное окуривание не подходит для парников и теплиц с металлическим каркасом, поскольку вызывает коррозию металла. Некоторые хозяева, предварительно тщательно покрасив конструкцию, все же используют это средство. Но более рачительные проводят влажную дезинфекцию - обильно опрыскивают теплицу изнутри отстоявшимся раствором хлорной извести или раствором обычной «Белизны» слабой концентрации (200 г на 10 л воды) и герметично закрывают ее на один-два дня.В любом случае не стоит забывать о мерах безопасности. Работать следует в костюме, защищающем тело от воздействия химических веществ, в резиновых перчатках и респираторе. К дальнейшим работам приступают не раньше, чем через две недели после обработки.ТОЧКА ОПОРЫ. Каким бы надежным не казался каркас теплицы, стоит укрепить конструкцию внутренними подпорками (деревянными или металлическими). Если сооружение находится вблизи забора и в подветренном месте, где часто образуются снежные шапки, количество подпорок придется увеличить.Тщательное выполнение перечисленных работ поможет сохранить теплицу в целости-сохранности, значительно сэкономить время весной. Подновленная и «отдохнувшая» за зиму теплица будет готова гостеприимно встретить своих новых «жильцов».