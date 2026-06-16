Казанцев приглашают на Международный день йоги 21 июня

В субботу, 21 июня, в Казани на Центральном стадионе (вход со стороны Кремлевской набережной) пройдет Международный день йоги. Мероприятие организовано при поддержке мэрии города и Генерального консульства Индии.

Гостей ждут практики, медитации, дыхательные упражнения и знакомство с разными направлениями йоги. Организаторы обещают атмосферу, в которой можно отвлечься от повседневной суеты и прикоснуться к внутренней гармонии.

Программа начнется в 8:30 с приветствия генконсула, после чего состоится общая практика, медитация и завершение мероприятия. Сбор участников — с 8:00. Первые гости на входе получат футболки (количество ограничено). Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация по ссылке.