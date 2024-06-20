Казанцев приглашают присоединиться к сбору подарков к Сабантую

Завтра, 21 июня, в Казани состоится традиционная церемония сбора подарков к Сабантую.

Торжественное шествие ярких конных повозок пройдет по центральным площадям и улицам нашего города. Эту добрую традицию возрождает Ассоциация рестораторов и отельеров г. Казани и РТ. Как рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» президент ассоциации Зуфар Гаязов, в этом году праздничное шествие начнется в 11.00 одновременно в нескольких локациях. Первая повозка пройдет по территории Казанского кремля и улице Баумана. Вторая повозка отправится от площади у театра оперы и балета им. М.Джалиля по улице Пушкина. Маршрут третьей повозки - от национального комплекса «Туган авылым» по улице Петербургской. Четвертая повозка пройдет по улице Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе. Все повозки с собранными подарками подъедут к Татарскому государственному академическому театру им. Г.Камала. На площади перед театром в 13.00 запланировано большое праздничное театрализованное представление, в котором примут участие фольклорные коллективы республики, студенты Казанского государственного института культуры.

Окунуться в атмосферу праздника, познакомиться с традицией сбора подарков к Сабантую и присоединиться к доброй акции смогут все желающие жители Казани и гости нашего города. Подарок может быть любой: книги, одежда, обувь, угощения, сувениры... В финале праздника на площади у Камаловского театра все собранные дары будут торжественно переданы представителям администраций Вахитовского и Приволжского, Кировского и Московского, Советского районов Казани для вручения батырам, победителям народных игр и состязаний, а также артистам, которые принимали участие в выступлениях.

