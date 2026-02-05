Казанцы совершили 5,2 млн поездок на общественном транспорте за время снегопадов

Город
5 февраля 2026  17:27
Автор:
Владислав Косолапкин

За девять дней аномальных снегопадов, с 27 января по 4 февраля, общественным транспортом Казани воспользовались более 5,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в городском комитете транспорта.

В пиковый день, 30 января, рекордное количество горожан — почти 584 тысячи человек — совершило поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях. Эта дата стала максимальной и для метрополитена, который перевез свыше 121 тысячи пассажиров. Всего же за период непогоды подземкой воспользовались 877 тысяч человек.

Как подчеркнули в ведомстве, несмотря на экстремальные погодные условия, все службы работали в штатном режиме, обеспечив стабильное движение. Слаженная работа перевозчиков позволила жителям города продолжать свои поездки в дни, когда использование личного автомобиля было сильно затруднено из-за снежных заносов и сложной дорожной обстановки во дворах и на ряде улиц.

