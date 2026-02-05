В Бугульме парень и девушка попали в больницу с признаками отравления бытовым газом

В ночь на 5 февраля в Бугульме в местную больницу были доставлены двое молодых людей — 20-летний парень и 19-летняя девушка — с признаками отравления бытовым газом. К счастью, после медицинского обследования и оказания помощи их состояние не потребовало госпитализации, и врачи отпустили их домой.

ЧП случилось в одной из квартир дома №3 на улице Космонавтов. На место происшествия оперативно выехали специалисты Государственной жилищной инспекции Татарстана для проверки возможных нарушений.

По данным пресс-службы ведомства, проведённая проверка дымохода и вентиляции в квартире не выявила нарушений. Тяга была в норме, датчик тяги срабатывал штатно, утечка газа также обнаружена не была. Несмотря на это, в качестве превентивной меры водонагреватель в квартире был отключён. Подача газа будет восстановлена только после того, как управляющая компания предоставит полный и надлежащий акт проверки дымоходных и вентиляционных каналов всего дома.

«В настоящее время инспекция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также проверяет, насколько добросовестно выполняли свои обязанности управляющая компания и газовая служба», — сообщили в пресс-службе Жилинспекции РТ. Расследование причин инцидента продолжается.