Водителя казанского автобуса оштрафовали за проезд на красный свет после публикации видео в соцсетях

Город
5 февраля 2026  15:39
Автор:
Владислав Косолапкин

Водителя автобуса «Нефаз» в Казани привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора. Нарушение было выявлено не в ходе обычного рейда, а благодаря мониторингу социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Республике Татарстан, инцидент произошел 18 января около 09:30 на улице Юрия Фучика. Автобус, принадлежащий «КПАТП №9», проехал на красный свет. Запись этого нарушения была размещена в интернете и попала в поле зрения инспекторов.

В ходе оперативной проверки личность водителя была установлена. Им оказался 42-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора»). Нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей.

