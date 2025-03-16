Казанцы выступили против поправок в законопроект об обращении с животными

В воскресенье, 16 марта, в казанском в Парке молодоженов, что на ул. К. Тинчурина, состоялся пикет зоозащитников «Животные тоже имеют право на жизнь!»

Пикет организованный молодежной общественной организацией «Зооспас» был согласован с исполкомом г. Казани. Поводом проведения данного мероприятия стало предложение некоторых депутатов Государственной Думы предложений внесения поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». Эти поправки направлены на разрешение массового уничтожения бездомных животных и умерщвления животных, которые находятся в приютах дольше установленного срока.

Зоозащитники надеются, что власти прислушаются к их требованиям гуманного отношения к животным и вместо бессмысленного истребления животных построят в Казани муниципальный приют, который поможет регулировать численность бездомных животных.