«КазаньФорум» помог более 80 производителям АПК найти зарубежных партнеров

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026» состоялась серия деловых мероприятий для экспортеров агропромышленного комплекса. Более 80 российских производителей из 9 регионов провели переговоры с 21 иностранной компанией. Свыше 500 бизнес-встреч и нетворкинг-сессий прошли при поддержке Центра поддержки экспорта РТ и Минсельхозпрода республики.

Еще одним значимым событием стала международная ярмарка «Казань Халяль Маркет», объединившая более 100 компаний из 9 стран и 11 российских регионов. Ее посетителями стали почти 35 тысяч человек.

Развитие халяль-индустрии в Татарстане идет системно: в 2025 году объем производства продукции достиг 354,4 тыс. тонн на 149,1 млрд рублей. Экспорт АПК составил 539,4 млн, из которых 45 млн пришлось на халяль-продукцию. По данным на апрель, экспорт уже достиг 122,4 млн (8,3 млн — халяль). Основные импортеры — страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Сертифицированные производства действуют более чем в 30 муниципальных районах РТ.