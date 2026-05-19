Казанские школьники-олимпиадники получат премии от мэра до 40 тысяч рублей

174 ученика казанских школ стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады — это на 12 человек больше, чем в прошлом году. По решению мэрии все они получат денежные выплаты: победителям — по 40 тысяч рублей, призерам — по 30 тысяч. Кроме того, выпускники смогут воспользоваться льготами при поступлении в ведущие вузы страны.

Абсолютными победителями признаны 28 школьников из 14 учебных заведений. Чаще всего казанские ребята первенствовали в олимпиадах по информатике (6 побед), обществознанию (5), химии (4), праву и ОБЗР (по 3). Также в копилке достижения по математике, русскому, немецкому языкам, литературе, географии и экологии.

Градоначальник Ильсур Метшин отметил, что Казани удалось обойти Московскую область и Санкт-Петербург по числу дипломов в пересчете на 100 тысяч населения. Второе место в составе сборной Татарстана, где доля казанцев составляет 65%, по его словам, стало закономерным итогом многолетней системной работы по подготовке одаренных детей.