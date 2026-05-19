Казанские школьники-олимпиадники получат премии от мэра до 40 тысяч рублей

news_top_970_100
Город
19 мая 2026  14:51

174 ученика казанских школ стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады — это на 12 человек больше, чем в прошлом году. По решению мэрии все они получат денежные выплаты: победителям — по 40 тысяч рублей, призерам — по 30 тысяч. Кроме того, выпускники смогут воспользоваться льготами при поступлении в ведущие вузы страны.

Абсолютными победителями признаны 28 школьников из 14 учебных заведений. Чаще всего казанские ребята первенствовали в олимпиадах по информатике (6 побед), обществознанию (5), химии (4), праву и ОБЗР (по 3). Также в копилке достижения по математике, русскому, немецкому языкам, литературе, географии и экологии.

Градоначальник Ильсур Метшин отметил, что Казани удалось обойти Московскую область и Санкт-Петербург по числу дипломов в пересчете на 100 тысяч населения. Второе место в составе сборной Татарстана, где доля казанцев составляет 65%, по его словам, стало закономерным итогом многолетней системной работы по подготовке одаренных детей.

news_right_column_240_400
Новости
В казанском кинотеатре «Мир» покажут мини-сериал «Алтын хәрефләр» о зарождении татарского театра
Константин Хабенский представит в Казани два спектакля МХТ им. Чехова
В РТ более 355 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства в 2027 году
Казанские школьники-олимпиадники получат премии от мэра до 40 тысяч рублей
Гипотиреоз и гипертиреоз: когда бежать к врачу и что болит при сбое щитовидки
Гипотиреоз и гипертиреоз: когда бежать к врачу и что болит при сбое щитовидки
Прием заявок на субсидии для автотуризма в Татарстане завершится 22 мая
РТ стала первым регионом России, подписавшим дорожную карту по капитализации территорий
Праздник «Изге Болгар жыены» собрал 25 тысяч человек
Праздник «Изге Болгар жыены» собрал 25 тысяч человек