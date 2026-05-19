В РТ более 355 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

19 мая 2026  15:01

Всероссийское голосование по отбору общественных пространств, которые приведут в порядок в 2027 году, продолжается в республике. По данным Минстроя РТ, к 19 мая свои голоса отдали 355 тысяч татарстанцев, что на 47 тысяч больше, чем неделей ранее.

Жителям республики предлагается выбрать из 178 объектов во всех муниципальных районах и городских округах. Еще 20 территорий добавили по итогам опроса на портале «Госуслуги». Проголосовать можно за одно общественное пространство в любом районе Татарстана на специализированном сайте.

Онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

