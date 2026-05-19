Прием заявок на субсидии для автотуризма в Татарстане завершится 22 мая

19 мая 2026  14:29

Госкомитет Татарстана по туризму сообщает о скором завершении конкурсного отбора на получение субсидий для развития инфраструктуры автотуризма. Заявки принимаются в электронном виде до 17:00 22 мая в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». После указанного времени регистрация прекратится.

Субсидии предназначены для юридических лиц (кроме государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма поддержки на один проект составляет 3 млн рублей при обязательном софинансировании не менее 50% от запрашиваемой суммы. Средства можно направить на создание некапитальных объектов туристской инфраструктуры вдоль трассы М-12 «Восток»: навигацию, пункты питания, кемпинги, туристско-информационные центры, оборудование для доступной среды и другие цели. Все приобретаемые объекты должны быть новыми и располагаться в зонах дорожного сервиса.

