Казанские ученые разработали новое водорастворимое соединение против рака

Специалисты Казанского научного центра РАН создали новое водорастворимое соединение с противоопухолевой активностью. В его основе — природный полисахарид цитрусовый пектин и ионы кобальта.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки, полученное вещество эффективно подавляет рост клеток рака лёгкого, молочной железы и шейки матки, при этом проявляя минимальную токсичность для здоровых клеток. Особенно выраженное действие оно показало в борьбе с клетками рака лёгкого.

Механизм действия нового соединения основан на запуске программируемой гибели раковых клеток (апоптоза), что считается предпочтительным подходом в современной онкологии. В отличие от многих существующих препаратов, которые повреждают и здоровые ткани, разработка казанских учёных действует избирательно.

Важно отметить, что соединение пока не является готовым лекарством, а представляет собой перспективную платформу для создания новых препаратов. Результаты уже защищены патентом, а следующим этапом должны стать расширенные доклинические исследования.