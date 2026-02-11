Казанский «Ак Барс» официально оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина

11 февраля 2026  15:06

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» досрочно обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина в текущем сезоне. Это стало возможным после того, как хабаровский «Амур» уступил в основное время челябинскому «Трактору» со счётом 5:6.

Потеря очков дальневосточной командой сделала отрыв от казанцев в турнирной таблице Восточной конференции непреодолимым. На данный момент разница между соперниками составляет 28 баллов, и при любом раскладе подопечные Анвара Гатиятулина финишируют не ниже восьмого места на Востоке.

Казанский клуб стал четвёртым участником плей-офф КХЛ в сезоне‑2025/26. Ранее путёвки в игры на вылет оформили ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Следующую игру регулярного чемпионата «Ак Барс» проведёт на домашнем льду 12 февраля — соперником станет нижегородское «Торпедо». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

