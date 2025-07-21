Дмитрий Цинман завоевал золото и серебро на «Кубке информационных технологий»

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Спорт
21 июля 2025  11:11
Автор:
Ольга Иванычева

В Казани завершился XIV «Кубок информационных технологий» — Всероссийские соревнования по русским шашкам.

В турнире, который прошел с 16 по 20 июля в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Р.Г.Нежметдинова, приняли участие 87 шашистов из 22 регионов России.

Тренер Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман завоевал золотую медаль в молниеносной программе и две серебряные медали в классической и быстрой программе. Ученица этой же школы, кандидат в мастера спорта Ульяна Иванова по итогам турнира выполнила норматив мастера спорта России. Об этом сообщает Федерация шашек Республики Татарстан.

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