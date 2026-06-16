КФУ вошёл в топ-20 лучших вузов России по версии RAEX-100

Рейтинговое агентство RAEX на форуме «Три миссии российского образования» представило юбилейный, 15-й по счёту рейтинг ста лучших вузов страны. В списке-2026 — университеты из 30 регионов России.

Казанский федеральный университет занял 20-ю позицию с результатом 3,743 балла из 5 возможных. По условиям для получения качественного образования вуз расположился на 23-м месте, по востребованности выпускников у работодателей — также на 23-й строчке. Наиболее сильной стороной КФУ стала научно-исследовательская деятельность: здесь университет поднялся на 12-е место. Ранее вуз уже входил в топ-20 по репутации у работодателей — 16,9% руководителей доверяют качеству подготовки его выпускников.

В топ-50 рейтинга также попал Казанский государственный медицинский университет, занявший 48-ю строчку. По условиям обучения КГМУ находится на 43-м месте, по востребованности выпускников — на 64-м, по уровню научной работы — на 69-й позиции.