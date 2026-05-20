Татарстан стал лидером РФ по заявкам на конкурс школьных музеев

20 мая 2026  10:46

Республика заняла первое место среди регионов России по числу заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев общества «Знание» — 653 из 4 696. Чаще всего участники подавались в номинациях о защитниках Отечества и этнографии.

Среди ярких примеров — музей школы №32 Казани о летчике Николае Столярове и эвакогоспитале, а также экспозиции Ташкирменской школы Лаишевского района с предметами крестьянского быта и зеленодольского лицея с зубом мамонта и коллекцией минералов.

Всего в школьных музеях страны десятки тысяч экспонатов, включая окаменелости, старинные иконы и военные артефакты. Финал конкурса пройдет в Москве в октябре.

