Прокуратура РТ предупреждает: мошенники наживаются на выпускниках перед ЕГЭ

20 мая 2026  11:04

Прокуратура Татарстана предупреждает: в преддверии экзаменационной кампании в интернете активизировались аферисты, обещающие школьникам «реальные ответы» на ЕГЭ. Объявления о продаже якобы нелегально полученных вариантов публикуют в мессенджерах и на сомнительных сайтах.

Покупателей просят перевести деньги на анонимные карты, через СБП или криптовалютой. Однако после оплаты жертва либо не получает ничего, либо ей присылают бесполезные старые файлы. В некоторых случаях мошенники переходят к шантажу, угрожая раскрыть факт покупки, если им не доплатят.

В прокуратуре подчеркивают: приобрести настоящие варианты ЕГЭ невозможно. Попадаясь на такие уловки, выпускники и их родители просто теряют деньги.

