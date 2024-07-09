Количество выздоровевших от ботулизма в Казани увеличилось до шести человек

Ещё трое пациентов, госпитализированных с диагнозом «ботулизм», выписаны из республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе клиники.

В настоящее время в больнице остаются еще трое пациентов. Двое из них в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, один подключен к аппарату ИВЛ. Третий пациент лечится в профильном отделении.

Напомним, что в Казани зафиксировано 20 случаев ботулизма. 19 человек были госпитализированы, одному пациенту оказана помощь амбулаторно.

Ранее мы писали, что в РКИБ имени профессора Агафонова в Казани были выписаны первые пациенты с ботулизмом.

Эпидемиологическая служба Татарстана провела анализы проб, взятых у пострадавших и из мест, где был приготовлен салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов России. В общей сложности, это около 300 человек. Был обнаружен ботулотоксин типа А, который считается одним из самых опасных.

Возбуждены уголовные дела о массовых отравлениях с симптомами ботулизма, их передали в Главное следственное управление Следственного комитета России. Задержаны генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар Карим Норматов. Один из фигурантов два месяца проведет в СИЗО, а остальные отправлены под домашний арест.