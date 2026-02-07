Команда ТАТСИБ из Казани вышла в финал Чемпионата России по следж-хоккею

Следж-хоккейная команда «ТАТСИБ» из Казани обеспечила себе участие в финале национального чемпионата. Решающие матчи пройдут с 9 по 19 февраля в Дзержинске, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Команда, созданная в 2022 году, уже является двукратным чемпионом России (2024, 2025 гг.). Сегодня, 7 февраля, хоккеисты под руководством тренера Тимура Садриева провели заключительную тренировку на льду Дворца спорта Казани перед выездом на турнир.

Состав команды — история мужества.

В «ТАТСИБ» играют спортсмены с непростыми судьбами. Среди них — ветеран СВО Динар Нигматуллин, потерявший обе ноги во время спецоперации. Капитаном команды является Карим Хасанов, который получил тяжёлое ранение во время трагедии в казанской гимназии №175 и перенёс ампутацию ноги.

«Спорт дисциплинирует, развивает и приносит радость жизни. Здесь мы — один коллектив: поддерживаем друг друга и вместе идём к цели», — поделился Карим Хасанов.