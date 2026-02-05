Кражу золота у пенсионерки в Казани раскрыли за один день

Полицейские Казани за сутки раскрыли кражу у 76-летней женщины, которую предположительно совершил мужчина, представившийся проверяющим. Об этом сообщает МВД по РТ.

По информации ведомства, днем неизвестный пришёл к пенсионерке, заявив о необходимости проверить вентиляцию. Женщина впустила его в квартиру. Пока она отвлеклась на поиск документов, злоумышленник заметил на видном месте золотые украшения и, воспользовавшись моментом, похитил их. Пропажу стоимостью 80 тысяч рублей хозяйка обнаружила позже и обратилась в полицию.

Оперативники отдела полиции «Дербышки» установили и задержали подозреваемого уже на следующий день. Им оказался 25-летний житель Казани. Молодой человек полностью признал вину. Как выяснилось, он сдал украденное в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция Казани напоминает жителям о необходимости проявлять бдительность. Не следует впускать в квартиру незнакомцев, даже если они представляются работниками коммунальных или социальных служб. В таком случае необходимо проверить удостоверение и позвонить в организацию для подтверждения полномочий визитера. Нельзя оставлять посторонних без присмотра и показывать им места хранения ценностей.