В Казани за неделю убрали почти столько же снега, сколько за весь прошлый год

За девять дней, с 27 января, когда в Казани начались аномальные снегопады, городские службы вывезли 222 тысячи тонн снега. Этот объём почти сопоставим со всей снежной массой, убранной за прошлую зиму, которая составила 238 тысяч тонн. Такие данные по итогам завершения экстренного плана «Буран» приводит комитет внешнего благоустройства города.

«Сейчас осадки пошли на спад, и план "Буран" завершился. Это значит, что дорожные службы, наконец, смогли переключиться с экстренной расчистки улиц на сплошной вывоз и полное устранение последствий», — отметил председатель комитета Альберт Шайнуров.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Ведется уборка снега с тротуаров, остановок, автобусных полос и территорий социальных учреждений. Шайнуров обратился к жителям с просьбой не препятствовать уборке и переставлять автомобили во время запланированной расчистки, о которой горожан заранее уведомляют, в том числе с помощью автоматических звонков. Если машины остаются на месте, их эвакуируют: с начала зимы уже перемещено 848 автомобилей, мешавших работе техники.

За период действия плана «Буран» с 30 января по 4 февраля было вывезено 189 тысяч тонн снега, а рекордные сутки принесли 38 тысяч тонн. Всего в этом году на дороги первой категории выпало более 1,1 млн тонн снега. Для борьбы со стихией мобилизовали рекордные ресурсы: 1 февраля на улицы вышло 1354 единицы спецтехники. В среднем ежедневно работали свыше 1100 машин и более 600 дорожников.

За последние сутки на уборке снега было задействовано 1035 единиц техники и 659 рабочих, вывезено 29,3 тысячи тонн снега. Дороги обработали 150 тоннами противогололёдных материалов.