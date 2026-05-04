Лейла Фазлеева призвала жителей с пониманием отнестись к мерам безопасности 9 мая

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине РТ призвала казанцев и гостей столицы РТ терпимо относиться к мерам безопасности в День Победы — досмотрам, ограничениям движения, а также на к возможным ограничениям связи и запрету на пиротехнику.

«Мы живем в тех ограничениях, которые обеспечиваются в целях безопасности. Если в какой-то период мы будем испытывать ограничения по связи, то сохранность жизней людей, которые пришли на массовое мероприятие, важнее, чем передача информации друг другу», — сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что приоритетом остается безопасность участников мероприятий, а возможные ограничения носят вынужденный характер.

Фазлеева также призвала жителей отказаться от использования пиротехники. Такие меры связаны с частыми нарушениями техники безопасности, которые приводят к травмам и возгораниям. Она уточнила, что праздничный салют в Казани будет проводиться только в специально разрешенной акватории и на согласованной площадке.

Вице-премьер напомнила, что 2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести, а также Годом единства народов России. Подготовка к празднованию Дня Победы началась задолго — с работы оргкомитета и комиссии по увековечению памяти.

Лейла Фазлеева привела впечатляющую статистику. Сегодня с Татарстаном связано 353 имени Героев Советского Союза. Из них 185 — уроженцы республики, 168 — люди, чьи судьбы связаны с Татарстаном. Их именами названы улицы, мемориалы, скверы, они живут в нашей памяти.