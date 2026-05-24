Росреестр РТ запустил проверки земель с помощью дронов

С начала нового сезона специалисты ведомства приступили к обследованию земельных участков с использованием беспилотных авиационных систем. Первые полеты прошли в деревне Ковали Пестречинского района. По словам заместителя руководителя Росреестра Татарстана Линара Гатина, технология позволяет охватывать большие территории и оперативно выявлять нарушения, в частности нецелевое использование земли. Проверки проводятся без взаимодействия с контролируемыми лицами — инспекторы не отвлекают правообладателей от личных дел. При обнаружении нарушений информация будет направлена через портал «Госуслуги».

В текущем году с помощью БПЛА планируют проверить более 5 тыс. гектаров, что соответствует примерно 15 тыс. участков. Дополнительно инспекторы обследуют на местности еще 10 тыс. наделов. В прошлом году дроны совершили 101 полет над шестью районами республики, обследовав 19 тыс. участков общей площадью 5 тыс. гектаров. Данные аэрофотосъемки используются для актуализации кадастровой информации и предотвращения незаконного изменения границ.