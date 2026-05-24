Мечеть «Кул Шариф» временно закроют для посетителей в канун Курбан-байрама

news_top_970_100
Город
24 мая 2026  11:27

В связи с подготовкой к празднованию Курбан-байрама и проведением праздничного намаза вход в мечеть «Кул Шариф» в Казанском Кремле будет ограничен. Как сообщили в музее-заповеднике, доступ туристов прекратится с 18:00 26 мая до 08:00 27 мая. При этом остальные музеи и выставочные площадки Кремля в эти дни будут работать в обычном графике.

Празднование Курбан-байрама продлится три дня. 27 мая объявлен в Татарстане выходным. Утром в мечетях Казани чтение Корана начнется в 02:15, праздничная проповедь — в 03:15, а гает-намаз — в 03:45. В связи с праздником последняя рабочая неделя мая в республике будет сокращенной.

news_right_column_240_400
Новости
Для участников СВО продлят договоры аренды земельных участков автоматически
Мечеть «Кул Шариф» временно закроют для посетителей в канун Курбан-байрама
В РТ 24 мая воздух прогреется до +30, возможны грозы и град
Как подать заявку на догазификацию СНТ?
Как подать заявку на догазификацию СНТ?
Сантьяго Данани покинул казанский «Зенит»
Минниханов получил в подарок от лидера Туркменистана двух щенков алабая
Экс-игрок «Рубина» Бибрас Натхо завершил карьеру
В Казани спасатели вывезли из леса девушку, упавшую с велосипеда