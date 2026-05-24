Мечеть «Кул Шариф» временно закроют для посетителей в канун Курбан-байрама

В связи с подготовкой к празднованию Курбан-байрама и проведением праздничного намаза вход в мечеть «Кул Шариф» в Казанском Кремле будет ограничен. Как сообщили в музее-заповеднике, доступ туристов прекратится с 18:00 26 мая до 08:00 27 мая. При этом остальные музеи и выставочные площадки Кремля в эти дни будут работать в обычном графике.

Празднование Курбан-байрама продлится три дня. 27 мая объявлен в Татарстане выходным. Утром в мечетях Казани чтение Корана начнется в 02:15, праздничная проповедь — в 03:15, а гает-намаз — в 03:45. В связи с праздником последняя рабочая неделя мая в республике будет сокращенной.