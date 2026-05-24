Бастрыкин взял под контроль расследование по иловым полям под Казанью

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по фактам нарушений при эксплуатации иловых полей в районе посёлка Отары под Казанью. Поводом для вмешательства стали массовые жалобы местных жителей на сильный зловонный запах, исходящий от объекта десятилетиями.

Иловые поля используются для обезвоживания осадков, образующихся при очистке канализационных стоков. Несмотря на то, что из бюджета на их рекультивацию были выделены средства — в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» — и работы официально должны были завершиться к 2025 году (по данным Минстроя РТ, на ноябрь 2024 года они выполнены на 93%), проблема остаётся актуальной.

Жители Отар утверждают, что неприятный запах не исчез, а состояние здоровья многих, включая детей, ухудшилось: усилились респираторные и хронические заболевания. Многочисленные обращения в надзорные и муниципальные органы результата не дали. В итоге одна из жительниц напрямую обратилась к Бастрыкину через информационный центр СКР, после чего ситуация получила широкий общественный резонанс, в том числе в соцсетях.

В ответ СУ СК России по Татарстану возбудило уголовное дело. Председатель СК поручил руководителю ведомства в республике Валерию Липскому представить как предварительные, так и окончательные результаты проверки, включая меры по восстановлению права граждан на благоприятную окружающую среду. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следкома.