Лейсан Гимаева и Булат Байрамов приняли участие в телемарафоне «Всей семьей на выборы!»

Звезды татарской эстрады Лейсан Гимаева и Булат Байрамов вместе с дочерью Тансылу стали гостями телемарафона «Всей семьей на выборы!» на «Болгар радиосы». Артисты рассказали о важности участия в голосовании и поделились своими семейными традициями.

«Выборы — это праздник. Чтобы жизнь была благополучной, мы участвуем в выборах», – отметил Булат Байрамов.

В студию артисты принесли ароматный балиш – символ семейного тепла и уюта. Сразу после эфира артисты отправились на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор.

Ранее мы писали, что в Татарстане проходит фотоконкурс для самых активных и семейных избирателей. Каждый, кто придет сегодня на выборы депутатов Госсовета РТ, может выиграть ценные призы – смартфоны iPhone 15 и автомобиль Lada Vesta.

В Татарстане открыты 2760 избирательных участков. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.